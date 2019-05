VIDEO. Le striptease des Backstreet Boys sur la scène du Sportpaleis

Les fans étaient nombreuses mais également nombreux hier soir au Sportpaleis d’Anvers pour accueillir les Backstreet Boys, qui leur ont offert un show digne de ce nom…

Cela fait vingt-six ans que ce groupe venant d’Orlando existe! Tous les trentenaires notamment se souviendront des titres tels que « Everybody », « I Want It That Way » ou encore « All I Have To Give », qui ont sans aucun doute marqué leur adolescence.

« On a tous grandi ensemble et on est devenus une famille », explique le boys band sur la scène du Sportpaleis à l’occasion de leur DNA World Tour. En effet, durant toutes ces années, ils ne se sont jamais vraiment quittés, et ont été apparemment suivi de près par leurs fans qui avaient littéralement envahi le palais d’Anvers! Les admiratrices brandissaient des pancartes ‘Prends-moi sur scène’ ou ‘Marie-moi, mon mari est ok’ et criaient à tout-va… surtout quand Kevin Richardson et A. J. McLean se sont lancé dans un ‘striptease’ sur scène.

Nick, Brian, Howie, A.J. et Kevin ont offert près de deux heures de concert durant lequel ils ont alterné les anciens tubes et les chansons de leur nouvel album. Un petit retour dans notre adolescence, comme on les aime!

