Une fillette de 7 ans sauve son père en faisant preuve d’un incroyable sang-froid

Grâce à son courage, son sang-froid et à sa connaissance du numéro des secours, une fille de 7 ans a sauvé la vie de son père.

Ce jeudi 23 mai, les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne ont publié une belle histoire sur leur page Facebook. La semaine dernière, Camille, une petite fille de 7 ans, se trouvait seule à la maison avec son papa. Mais victime d’un malaise, le père de famille a subitement perdu connaissance.

« Cette petite fille a de suite fait preuve d’un sang-froid exemplaire et a eu le bon réflexe de composer le 18 pour contacter les secours », ont indiqué les pompiers. Et si la fillette connaissait si bien ce numéro de téléphone, c’est parce qu’elle l’associe depuis son plus jeune âge à la chaîne de dessins animés Gulli qui est disponible sur la TNT en France sur le numéro 18 !

Une fois les pompiers arrivés sur place, Camille les a accueillis en leur indiquant le traitement suivi par son papa. Grâce au sang-froid et au courage de sa fille, l’homme a ainsi pu être rapidement pris en charge et il est hors de danger. Admiratifs envers les gestes de la petite fille, les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne l’ont conviée dans leurs locaux. « Nous sommes heureux de l’avoir accueillie au congrès où elle a pu rencontrer les mascottes Pompy et Sapi. Elle est ensuite repartie avec la peluche. Bravo à elle ! », ont conclu les pompiers.