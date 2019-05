Un trajet en ambulance de moins d’un kilomètre facturé 764€!

C’est la mauvaise expérience vécue par Monique, qui a été transférée entre les hôpitaux louviérois de Tivoli et de Jolimont, pourtant seulement séparés de 900 mètres.

Ce sont les journaux du groupe Sudpresse qui révèlent cette information dans leur édition de ce jeudi. On y apprend l’histoire de Monique, une dame qui a été transférée plusieurs fois des urgences du CHU Tivoli à Jolimont (et vice versa) pour des problèmes respiratoires, aujourd’hui réglés. Sauf que son dernier trajet, effectué à l’aide d’une ambulance médicalisée, lui a coûté 764€ pour un déplacement d’environ 900 mètres! « On s’attendait à ce que la facture soit plus élevée avec un véhicule médicalisé, mais pas à ce point, » explique Jean-Pierre, le mari de Monique, à Sudpresse.

La raison de ce prix excessif? Le lieu de départ de l’ambulance, qui s’est déplacée depuis Berchem-Sainte-Agathe, au nord-ouest de Bruxelles. Reste que le service d’ambulance continue à réclamer son argent alors que Monique n’aurait jamais dû recevoir cette facture, destinée normalement à l’hôpital à la base de la demande de transfert!