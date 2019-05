Il survit après avoir été hospitalisé pour une flèche en plein coeur

Un homme a été transporté dans un hôpital de Turin, après avoir reçu une flèche en plein coeur. Heureusement pour lui, les médecins ont pu le soigner et ces jours ne sont plus en danger.

Scène surréaliste dans l’hôpital de la Molinette à Turin où un homme a été admis avec une flèche en plein coeur, comme le rapporte le Corriere Torino. Le patient, âgé de 47 ans, serait arrivé d’Aoste en hélicoptère et était conscient durant tout le trajet. Si l’on ne connaît pas les circonstances exactes de l’incident, la thèse du suicide n’est pas écartée.

A man in Italy arrived at Molinette Hospital in Turin on May 21 with an arrow sticking out of his chest, reports say. (Ospedale Molinette) Now this is having a bad day… He survived an arrow THROUGH THE HEART and surgery was successful! pic.twitter.com/kQh9guOrwt

