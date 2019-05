Des scientifiques font vomir un oisillon pour le sauver du plastique

Une caméra de la BBC a filmé des biologistes faisant vomir un oisillon. Il avait ingurgité une grande quantité de plastique, qui mettait sa vie en danger.

Le problème des déchets plastiques dans la nature inquiète de plus en plus de chercheurs et citoyens. Cette nouvelle vidéo ne va pas les rassurer. On y voit des biologistes tentant de faire régurgiter du plastique à un oisillon en danger de mort. Au final, les scientifiques ont extrait 20 morceaux du ventre de l’oiseau.



Les images sont issues du documentaire « Drowning in plastic » (« Noyade dans le plastique »). Celui-ci vise à révéler les conséquences de la pollution au plastique sur la vie naturelle.