Un sommet de l’art organisé par les maisons culturelles de Bruxelles

Les institutions culturelles bruxelloises organisent, à partir de mercredi jusqu’à la fin de la semaine prochaine, un « sommet des arts », « une manifestation artistique à l’échelle de Bruxelles, qui fait preuve de dynamisme artistique et ‘politique' », ont annoncé mercredi dans un communiqué commun Bozar, Wiels et Centrale for contemporary art. « Depuis plusieurs années déjà, les artistes plaident pour une Union européenne axée sur la culture. Quand les mots ne suffisent plus, il faut passer à l’action. Non pas un sommet eurocentrique, mais un Art Summit qui considère la mer Méditerranée comme un lieu d’échanges culturels et non comme un poste-frontière », positionnent d’emblée les maisons culturelles.

Un symposium intitulé « Race, Power & Culture » ouvre le bal de mercredi à vendredi à Bozar, afin de jeter un regard critique sur les institutions culturelles belges.

L’exposition « Multiple Transmissions » au Wiels (25 mai-18 août), la performance « Mirage, Déplacement » à Centrale (samedi 25 mai), la discussion « Conversation about Etel Adnan » à Centrale (dimanche 26 mai) et la performance/exposition « Circus of Truth » à Bozar (29 mai, 30 mai et 2 juin) seront autant d’autres événements engagés du Brussels Art Summit.

Ce dernier veut donner l’impulsion pour la création d’un festival d’art installé dans toute la ville.

