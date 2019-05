Un ciel partagé, quelques averses et des températures assez douces

Le temps sera calme et assez doux mercredi après la dissipation des nuages bas ou des bancs de brouillard matinaux, indique l’Institut royal météorologique. Le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux, tandis qu’une petite averse isolée n’est pas exclue l’après-midi. Le mercure oscillera entre 14°C sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 15°C en bord de mer et 18°C à 20°C ailleurs. La nuit, le ciel sera généralement dégagé même si quelques bancs de brouillard ou des nuages bas se reformeront par endroits. Le temps se rafraîchira avec des minima compris entre 5 et 10°C sous un vent faible de directions variables.

Source: Belga