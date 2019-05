Le ciel théâtre d’un ballet entre nuages et éclaircies pour cette 2e moitié de semaine

Le ballet initié ce mercredi entre nuages et éclaircies se poursuivra tout au long de cette seconde moitié de semaine, annonce l’Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Le ciel sera calme sous de douces températures durant l’après-midi, avec des maxima compris entre 14°C et 20°C. Le mercure marquera entre 5°C et 10°C la nuit. Des éclaircies, parfois larges au nord du pays, prendront d’assaut le relief belge et croiseront le fer avec des passages nuageux, qui pourront localement donner quelques gouttes. Le soleil devrait toutefois emporter la partie avec un temps généralement sec. Sous un vent faible à modéré, le thermomètre affichera de 14°C en Hautes-Fagnes à 18 ou 19°C sur le centre du pays et même 20°C en Campine.

Une averse très locale jettera peut-être ses dernières forces dans la bataille en cours de nuit mais de larges éclaircies domineront sur toutes les régions. En fin de nuit, de la brume et des champs de brouillard reviendront toutefois à la charge et les minima descendront jusqu’à 5°C en Hautes-Fagnes et 10°C dans le centre.

La journée de jeudi débutera sous un grand soleil, titillé localement par un peu de brume ou de brouillard. Le mercure sera en légère hausse avec des maxima compris entre 16°C en Hautes­-Fagnes et localement 22°C en Flandre. La nuit verra revenir quelques irréductibles nuages, tandis que les minima oscilleront entre 8°C sur les hauteurs ardennaises et 12°C en Flandre.

Vendredi, de belles périodes ensoleillées alterneront avec quelques champs nuageux, qui rassembleront leurs troupes au sud du sillon Sambre et Meuse. De petites averses pourraient alors se produire. Les températures seront comprises entre 15°C à la mer et 22°C en Campine.

Éclaircies et périodes nuageuses continueront de se taquiner tout au long du week-end, avec des maxima jusqu’à 19°C samedi et 20°C dimanche dans le centre du pays.

