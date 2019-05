La Ligue flamande amateurs pèsera le plus lourd dans la nouvelle structure de l’URBSFA

Avec 25 mandats à l’assemblée générale, l’aile flamande du football amateur (Voetbal Vlaanderen) sera la plus importante dans la nouvelle structure de l’Union belge de football (URBSFA). C’est ce qui ressort de la convocation pour l’assemblée générale annuelle du 22 juin, publiée mercredi.

Actuellement, l’URBSFA se compose toujours de deux entités : l’association de fait et l’association à but non lucratif (asbl). En conséquence, il existe de facto un double organe de gestion. Afin de simplifier considérablement la structure de l’URBSFA, les deux entités seront bientôt fusionnées en une seule asbl. Cela signifie, entre autres, que le Comité exécutif, qui a toujours été l’organe fédéral suprême, va traverser une période de changement.

L’URBSFA se conforme ainsi aux nouvelles règles du droit des sociétés et applique les règles de bonne gouvernance. Le principal organe de la nouvelle structure, qui comprendra quatre entités, sera en principe l’Assemblée générale. Le conseil d’administration de l’URBSFA a décidé que Voetbal Vlaanderen aura 25 mandats dans cette structure. La Pro League en disposera de 22, et l’aile francophone amateurs (ACFF) de 18 mandats. Les six autres mandats s’adressent à des administrateurs indépendants, appelés « Football Family » par l’Union belge.

La lettre de convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin montre qu’aucun club affilié ne s’est opposé jusqu’à présent à cette nouvelle structure. L’UEFA se félicite également de cette modernisation. Pour approuver la dissolution et la liquidation de la structure actuelle, 81 % des voix sont requises. La lettre de convocation, signée par le Président fédéral Gérard Linard et le CEO Peter Bossaert, a été envoyée lundi.

.

Source: Belga