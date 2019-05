Jupiler Pro League – Charleroi remonte Courtrai et affrontera l’Antwerp pour une place en Europa League

Le Sporting de Charleroi a remporté la finale des play-offs 2 face à Courtrai mercredi soir au stade des Éperons d’Or. Vainqueurs 1-2, les Zèbres se qualifient donc pour le barrage européen face à l’Antwerp, 4e des play-offs 1. Les deux équipes s’affronteront dimanche à 20h30 au Bosuil pour une place au 2e tour préliminaire de l’Europa League. Les Carolos ont pourtant mal débuté ce duel. Après six minutes de jeu, Imoh Ezekiel s’est libéré du marquage laxiste de Gabriele Angella pour placer le ballon dans le dos de Rémy Riou. Le Nigérian venait à peine de monter au jeu suite à la blessure du buteur Felipe Avenatti (5e). Les Courtraisiens ont insisté dans les minutes suivantes face à un Charleroi sonné et incapable de réagir. Il a fallu une bonne vingtaine de minutes aux Carolos pour se remettre de ce but. Une fois sortis de leur coquille, ils ont multiplié les frappes à distance, se rapprochant à chaque fois du cadre. Victor Osimhen a fini par égaliser à la 42e d’une reprise de volée surpuissante sous la barre suite à un corner.

Le Nigérian a récidivé en début de deuxième période en négociant parfaitement un long ballon de Gjoko Zajkov avant de croiser du droit dans le petit filet (56e). Courtrai s’est logiquement projeté en avant dans la dernière demi-heure mais n’a pas réussi à surprendre une défense carolo et un Rémy Riou très solides. Les Zèbres auraient même pu alourdir la marque en fin de match mais ont gaspillé énormément en contre.

S’il venait à s’imposer dimanche contre l’Antwerp, le Sporting de Charleroi retrouvait les préliminaires d’Europa League quatre ans après sa dernière participation.

Source: Belga