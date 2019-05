EuroMillions Basketball Awards – Roel Moors (Anvers) élu coach de l’année pour la seconde fois

Roel Moors a été élu meilleur coach de l’année du championnat de Belgique de basket, mercredi soir à l’occasion des EuroMillions Basketball Awards décernés à Lint. Le coach d’Anvers avait déjà obtenu cette distinction en 2016. Il succède au palmarès à Dario Gjergja, le coach d’Ostende et des Belgian Lions. Pour sa quatrième saison à la tête des Giants, Moors a mené son équipe à la victoire en Coupe de Belgique, face à Ostende en finale et à la première place de la saison régulière. Le club a aussi atteint le Final Four de la Champions League (3e au Sportpaleis d’Anvers).

Roel Moors, qui a été élu « joueur de l’année » à quatre reprises, a déjà été élu « entraîneur de l’année » début mai en Ligue des champions, la troisième Coupe d’Europe.

Moors lui-même reste très humble devant toutes les louanges qu’il reçoit : « C’est le résultat d’une très belle saison. Je suis l’entraîneur, mais je ne suis qu’une pièce du puzzle. C’est le travail de beaucoup de gens, mes assistants Thomas Crab et Christophe Beghin, un personnel médical souvent sous-estimé, un président qui a cru en moi il y a quatre ans à une époque où je ne l’aurais peut-être pas fait moi-même, et les principaux acteurs qui sont les joueurs. Ils ont cru en mon histoire pendant deux ans et ont tout fait pour l’obtenir. Ces gars viennent du monde entier, mais ils avaient foi en quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas, ce qui n’est pas toujours facile, mais ils l’ont fait. »

Source: Belga