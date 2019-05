Euro de Laser – Emma Plasschaert recule à la 4e place après six régates

Emma Plasschaert a reculé de la 2e à la 4e place mercredi à Porto au Championnat d’Europe de voile en classe Laser Radial. La championne du monde en titre a déçu lors de la cinquième régate avec une 26e place à l’arrivée, suivi d’une seconde place lors de la sixième régate. La Danoise Anne-Marie Rindom a terminé respectivement troisième et deuxième et conservé sa position de leader. Avec neuf points, elle a une avance confortable sur la Finlandaise Tuula Tenkanen (21 points). La championne olympique néerlandaise Marit Bouwmeester est troisième avec 26 points, ex aequo avec Plasschaert, médaillé de bronze l’an dernier.

Plasschaert est également quatrième au classement Open, la première non-européenne est la Chinoise Dongshuang Zhang (29 pts) en cinquième position. Maité Carlier est 56e européenne avec 151 points.

Wannes Van Laer est après six régates 35e en Laser Standard avec 87 points. William De Smet occupe la 42e place avec 101 points.

Au Championnat d’Europe Laser Radial chez les messieurs Simon De Gendt occupe la treizième place (66 points) et est le meilleur Belge. Jan Heuninck suit en 31e place avec 125 points. Tous deux sont également éligibles au classement U21.

Source: Belga