Emakumeen Bira – Première victoire avec Boels-Dolmans pour Jolien D’hoore

Jolien D’hoore a obtenu sa première victoire sous les couleurs de l’équipe Boels-Dolmans mercredi à l’issue de la première étape de l’Emakumeen Bira (Esp/WorldTour) au Pays basque. La Gantoise, qui avait rejoint la formation néerlandaise cet hiver, peut enfin sourire après un début de saison compliqué par une fracture de la clavicule à la mi-mars. « Personne ne voulait d’un sprint », a expliqué une souriante Jolien D’hoore au micro de Sportpublic tv sur le podium. « Nous étions la seule équipe à le vouloir et avons travaillé pour cela alors que nous ne sommes que cinq. Je suis contente que le boulot de mes équipières ait été récompensé par une victoire. »

D’hoore a ensuite fait le point sur sa saison et sur son état de forme. « Avec cette fracture à la clavicule, je n’ai pas pu courir beaucoup. Ce n’était donc pas une bonne saison pour moi jusque maintenant. J’ai donc travaillé dur pour reprendre les courses. La plupart de mes adversaires se sont reposées après le printemps alors que je continuais à m’entraîner. Voilà pourquoi, je suis déjà à haut niveau maintenant. Je sens que je suis encore fraiche. J’ai envie de disputer autant de course que possible et de les gagner. »

Détentrice du maillot de leader, Jolien D’hoore aura du mal à le défendre lors des trois prochaines étapes. « Je vais savourer cette victoire que j’obtiens pour ma première participation à cette course. Les prochaines étapes sont favorables aux grimpeuses. Je vais essayer de m’amuser et de bien passer les côtes. »

Source: Belga