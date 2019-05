D1 Amateurs – L’Excelsior Virton promu en Division 1B

L’Excelsior Virton a obtenu la promotion en D1B mercredi soir grâce à sa victoire 0-4 contre le Lierse lors de la 5e et avant-dernière journée du tour final de D1 Amateurs. Les Gaumais retrouveront le deuxième échelon du football belge après trois ans d’absence. Virton avait besoin d’une victoire ce mercredi pour s’assurer de monter. Après une première mi-temps sans but, Lecomte (51e), Grain (66e) et Lazaaar (74e et 83e) ont trouvé la voie des filets et rempli la mission pour leur équipe. Les Virtonais comptent 40 points à une journée de la fin et ne peuvent plus se faire rattraper par Thes Sport, 2e avec 35 unités.

Le 10 mai dernier, l’Excelsior Virton avait obtenu sa licence pour le football professionnel devant la CBAS (Cour belge d’arbitrage pour le sport).

Source: Belga