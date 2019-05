Commémorations du 6 juin 1944: 30.000 personnes attendues en Normandie

Plus de 30.000 personnes, dont environ 480 vétérans, sont attendues aux principales cérémonies de commémoration du 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie, dans l’ouest de la France, le 6 juin, ont indiqué mercredi les autorités locales. « 300 vétérans britanniques vont monter avec leur familles à bord d’un navire de croisière le 5 juin » à Portsmouth, en présence d’Emmanuel Macron et de la Reine d’Angleterre, et « débarquer en Normandie le 6 juin au matin », a indiqué Camille Goyet, directrice de cabinet du préfet du département du Calvados lors d’une conférence de presse.

D’autres vétérans de la Seconde Guerre mondiale sont annoncés le 6 juin en Normandie: 140 Américains, une quarantaine de Canadiens et au moins un vétéran du commando Kieffer côté français, a précisé Mme Goyet.

De 10.000 à 12.000 personnes en tout sont attendues au cimetière américain de Colleville-sur-mer (Calvados) à 11H00 le 6 juin pour une cérémonie co-présidée par les présidents Trump et Macron, a précisé le préfet Laurent Fiscus. « C’est plus que jamais » sur ce site, a précisé le représentant de l’Etat français.

Les deux chefs d’Etat déjeuneront ensuite à la préfecture de Caen tandis que le Premier ministre français Edouard Philippe déjeunera avec les autres chefs d’Etat présents au Mémorial de Caen. Selon le préfet, le nombre de chefs d’Etat attendus n’est pas encore connu.

Environ 8.000 personnes, dont les 300 vétérans britanniques, devraient assister à la cérémonie au cimetière britannique à Bayeux à 12H15, en présence d’un ministre français, selon la préfecture.

Le Président français et la Première ministre britannique Theresa May se seront auparavant retrouvés pour une cérémonie franco-britannique, « restreinte par le nombre » de personnes, et d’une durée d' »a priori 20 minutes », à Ver-sur-mer à 08H30 pour poser la première pierre d’un mémorial, selon le préfet.

Parallèlement près de 6.000 personnes devraient assister à une cérémonie canadienne, « à 11H30 ou midi », en présence du Premier ministre français, et « a priori » du Premier ministre canadien Justin Trudeau, à Courseulles-sur-mer (Calvados).

Près de 3.000 personnes sont attendues à la cérémonie internationale à Courseulles-sur-mer à 18H30, présidée par le Premier ministre français. Interrogé sur ce point, le préfet a indiqué ne pas savoir si le président américain participerait à cette cérémonie.

Emmanuel Macron quittera pour sa part le département après une cérémonie française en hommage au commando Kieffer, à 16H30 à Colleville-Montgoméry (Calvados).

