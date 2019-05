Caleb Ewan (Lotto Soudal) gagne la 11e étape du Tour d’Italie

Caleb Ewan (Lotto Soudal) s’est adjugé mercredi la victoire à l’issue de la 11e étape du 102e Tour d’Italie cycliste (WorldTour), la dernière très favorable aux sprinters. Déjà lauréat de la 8e étape à Pesaro, l’Australien s’est montré le plus rapide du sprint qui a départagé les coureurs au terme des 221 km du parcours -sans difficulté particulière- tracé entre Carpi et Novi Ligure. Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a pris la 2e place, l’Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), la 3e, le champion d’Italie Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) la 4e, et un autre Italien Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) la cinquième. Ewan décroche son 3e succès partiel dans un Giro après un premier lors de la 7e étape en 2017 à Alberobello. L’Italien Valerio Conti (UAA – Team Emirates) a conservé sa tunique rose de leader du classement général qu’il détient depuis le 16 mai et l’arrivée de la 6e étape. Il précède toujours le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) de 1:50 et le Français Nans Peters (AG2R) de 2:21.

Arnaud Démare a profité des sprints intermédiaires pour s’emparer du maillot cyclamen de leader du classement aux points que détenait Ackermann.

La journée, qui a vu 162 coureurs prendre le départ après la décision de l’Italien Matteo Moschetti, blessé dans sa chute mardi, de ne pas prendre le départ, a été animée par l’échappée lancée dès le départ par le trio d’Italiens Marco Frapporti (Androni Giocattoli), Mirco Maestri (Bardiani) et Damiano Cima (Nippo Vini Fantini). Ils étaient déjà auteurs d’une longue échappée dans la 4e étape. Leur effort a duré pas moins de 196 kilomètres avant que le peloton emmenés par les formations de sprinters n’assure la jonction. Plus personne n’a ensuite réussi à s’extraire dans les 25 derniers kilomètres de l’étape.

Jeudi, la 12e étape reliera Cuneo à Pinerolo sur la distance de 158 kilomètres. Le sommet de la seule difficulté, le Montoso (9 km à 9,3% de moyenne), est situé à 32 km de l’arrivée. S’enchaîneront ensuite des étapes aux profils redoutables.

Source: Belga