Arthur De Greef éliminé au 2e tour des qualifications à Roland-Garros

Arthur De Greef (ATP 185) n’a pas réussi à rejoindre Kimmer Coppejans et Steve Darcis au 3e et dernier tour des qualifications du tournoi du Grand Chelem de tennis de Roland-Garros. Le Bruxellois de 27 ans n’est pas parvenu à sortir vainqueur du troisième duel franco-belge de la journée. Il a été nettement dominé par Enzo Couacaud (ATP 230), 24 ans, 6-0 et 6-3 en à peine 59 minutes. De Greef avait éliminé l’Ukrainien Illya Marchenko, 380e à l’ATP, 31 ans, en trois sets 5-7, 6-3 et 6-2 et 2h37 au premier tour.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Kimmer Coppejans (ATP 181) s’était déjà hissé au troisième tour en battant Matteo Martineau (ATP 450), 20 ans, sur le score de 6-0, 1-6, 6-2 en 1 heure et 55 minutes de jeu. Coppejans défiera, pour une première place dans un tableau final du Grand Chelem depuis Roland-Garros en 2015, un autre Français Manuel Guinard (ATP 420) qui a éliminé l’Italien Gianluigi Quinzi (ATP 200) 6-3, 7-6 (7/4).

Steve Darcis (ATP 24) a lui sorti au 2e tour Corentin Denolly, 21 ans et 429e mondial, en trois sets : 3-6, 6-1, 6-4. La rencontre s’est jouée en 1 heure et 44 minutes. Il lui faudra se défaire de l’Italien Stefano Travaglia (ATP 120), 13e tête de série de ces tours préliminaires, afin d’obtenir son 10e billet pour le tableau final du « French ».

Ruben Bemelmans s’était incliné dès le premier tour lundi matin. Le Limbourgeois, 31 ans, 164e mondial, avait été battu en deux sets par l’Autrichien Sebastian Ofner, 23 ans, 141e au classement ATP.

David Goffin (ATP 30) est le seul Belge qualifié directement dans le tableau final du simple messieurs.

