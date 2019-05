La Marianne de cristal décernée à la société flémalloise Any-Shape

La Chambre du Commerce et d’Industrie (CCI) France Belgique-Wallonie a décerné mardi soir la Marianne de cristal 2019 à la société flémalloise Any-Shape qui fournit des impressions 3D à l’industrie. Sept entreprises wallonnes étaient en lice pour l’édition 2019 de la Marianne de cristal. Il s’agissait des entreprises Any-Shape (Flémalle), Curtius (microbrasserie de Liège), Ethiquable (Waremme), Medisoft (Sorinnes), Millésime Chocolat (Liège), Colasse (Seraing) et StratiCELL (Dinant). Le jury, composé de personnalités du monde économique franco-wallon, avait attribué des notes à chacune sur base de différents critères. Un huissier a ensuite totalisé les points de chacune et placé sous enveloppe scellée le nom de la gagnante, qui a été dévoilé mardi soir à l’occasion de la 24e cérémonie de remise de la Marianne de cristal au palais des princes-évêques à Liège.

Après Medinbio (Wavre) en 2018, c’est l’entreprise flémalloise Any-Shape qui se voit récompensée de la Marianne de cristal pour avoir « particulièrement développé ses échanges commerciaux avec la France ». L’entreprise est spécialisée dans les technologies additives et l’impression 3D industrielle.

Au cours de cette cérémonie, la CCI a également décerné le Mérite de cristal à l’entreprise CMI (Seraing). « C’est le premier prix que l’entreprise reçoit depuis son changement de nom. C’est donc John Cockerill qui a reçu le Mérite de cristal », a souligné Alain Laroche, président de la CCI France Belgique-Wallonie.

Créée en 1895 et basée à Liège, la CCI France Belgique-Wallonie vise à dynamiser les échanges économiques entre la France et la Wallonie. Depuis 1995, elle récompense chaque année une entreprise wallonne ayant particulièrement développé ses échanges commerciaux avec la France.

Source: Belga