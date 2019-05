Festival de Cannes : Le nouveau Tarantino, l’avis de nos reporters

Suivez les titres du plus grand festival de cinéma grâce aux avis de nos reporters Stanislas Ide et Ruben Nollet. Tout le monde attendait le nouveau Tarantino… mais il ne semble pas vraiment emballer les foules.

C’était le film qu’il fallait battre, même avant d’avoir été présenté ! Maintenant que la projection a eu lieu, on parle plutôt de grosse déception, surtout au vu du casting cinq étoiles que Quentin Tarantino a convoqué. Jugez plutôt : Leonardi DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie, Dakota Fanning… La liste continue. Sans oublier le pitch : un acteur has-been et son fidèle cascadeur se retrouvent mêlés à la folie meurtrière du tueur en série Charles Manson, dans le Los Angeles de 1969. Au vu des réactions dans la salle (5 petites secondes d’applaudissements, et puis merci bonsoir), on espère pour Mister T que l’accueil sera plus chaleureux à la sortie en salles.

On se réchauffe le cœur et les fossettes avec un superbe dessin animé italien : ‘La fameuse invasion des ours en Sicile’. Avec un titre aussi étrange, on se savait pas vraiment à quoi s’attendre… On est tombés sur une fable joyeuse et humaine, qui devrait ravir les grands comme les petits. Loin des formats utilisés par Disney ou Pixar, c’est une animation plus artisanale mais terriblement dynamique qui nous emporte avec ces ours affamés, obligés de se frotter aux drôles d’humains pour trouver à manger.

