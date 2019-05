Steve Clarke nommé sélectionneur de l’Ecosse

Steve Clarke a été nommé sélectionneur de l’Ecosse, futur adversaire des Diables Rouges en qualifications pour l’Euro 2020, a annoncé lundi la Fédération écossaise de football (SFA). Le technicien de 55 ans, qui s’est engagé jusqu’en 2022, succède à Alex McLeish, l’ancien entraîneur de Genk, limogé le mois dernier. Clarke, ancien défenseur de Chelsea et international écossais à six reprises, entraînait depuis deux ans le club de Kilmarnock, qui a terminé 3e du championnat d’Ecosse derrière le Celtic et les Rangers. Clarke avait auparavant été T1 à West Bromwich Albion et Reading, et avait également été adjoint de Ruud Gullit à Newcastle, de José Mourinho et Avram Grant à Chelsea, de Gianfranco Zola à West Ham et de Kenny Dalglish à Liverpool.

L’Ecosse jouera ses deux prochains matches contre Chypre le 8 juin à Hampden Park à Glasgow, et face aux Diables Rouges le 11 juin au Stade Roi Baudouin de Bruxelles, dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2020.

L’Ecosse avait bien mal entamé sa campagne qualificative, par une défaite 3-0 au Kazakhstan. Les Ecossais avaient ensuite battu Saint-Marin 0-2. L’Ecosse est une des quatre équipes du groupe I à compter 3 points avec la Russie, le Kazakhstan et Chypre. La Belgique est seule en tête avec 6 points sur 6.

Source: Belga