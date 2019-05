Des mères étudiantes interdites de bibliothèque avec leurs enfants

Plusieurs mères se sont révoltées en Angleterre après l’instauration d’une nouvelle règle les empêchant d’emmener leurs enfants avec elles dans la bibliothèque de leur université, rapporte Metro UK.

L’Université de Teesside, en Angleterre, a modifié ses règles au mois d’avril, empêchant les parents d’emmener leurs enfants avec eux à la bibliothèque «pour de longues périodes d’études». L’université aurait pris cette décision après les plaintes d’autres étudiants à propos du bruit.

Natalie Purvis (photo) a décidé de changer d’université pour sa dernière année. Natalie, qui se déplaçait de Newcastle à Teesside pour étudier, a souvent emmené sa fille Anaisah Grace Thompson, âgée de 7 mois, à la bibliothèque avant 19 heures et le week-end. Elle a dit avoir utilisé son bon sens et quitté le bâtiment si Anaïsa se mettait à pleurer.

L’université « devrait soutenir les mères. J’ai 36 ans et je pense que je suis assez robuste mais cela m’a vraiment bouleversée ».

« Q uatre pas en arrière «

« Ma petite fille est née en octobre, mais je crois que j’ai montré plus d’engagement dans le cours que beaucoup d’autres élèves. Il y a pourtant de tels progrès avant-gardistes mais ici, nous faisons quatre pas en arrière. »

Elle a déclaré à propos de son déménagement à l’université de Sunderland: « Ils ont une crèche sur place et rien ne leur a posé problème, les mères utilisent la bibliothèque avec leurs enfants. Je commence ma troisième année, alors déménager n’est pas idéal, mais j’ai le sentiment que je dois le faire », indique encore Natalie.

Rhiannon Howard, 25 ans, de Middlesbrough, étudie également les Beaux-Arts à Teesside mais a suspendu ses études pendant sa deuxième grossesse. Elle a pris conscience du changement après avoir rendu des livres à la bibliothèque. On lui a bien fait comprendre qu’elle n’était pas la bienvenue.

« C’est honteux, je ne peux pas imaginer ce que ressentent les étudiants plus âgés qui sont peut-être des parents isolés et qui doivent obligatoirement prendre leurs enfants avec eux. »

« Des espaces alternatifs »‘

Devant ces critiques, un porte-parole de l’université de Teesside a réagi : « Les enfants accompagnés sont autorisés à entrer dans la bibliothèque pour de courtes périodes. Il existe divers espaces alternatifs sur le campus pour que les étudiants avec enfants puissent s’asseoir et étudier pendant de plus longues périodes. La majorité des ressources de la bibliothèque sont également disponibles en ligne pour que les étudiants puissent y accéder 24h/24.(…) La politique a été révisée à la suite d’un examen et d’une consultation au cours desquels des étudiants ont exprimé leur inquiétude au sujet du bruit des jeunes enfants à la bibliothèque.»