20.000 jeunes européens recevront des tickets pour découvrir l’Europe

Des titres de transport seront offerts l’automne prochain à 20.000 jeunes Européens de 18 ans pour qu’ils apprennent à mieux connaître l’UE en y voyageant, dans le cadre de la troisième édition de l’opération DiscoverEU, a annoncé jeudi la Commission européenne.

Les personnes intéressées doivent être nées entre le 2 juillet 2000 (inclus) et le 1er juillet 2001 (inclus) et être prêtes à voyager entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2020 pour une durée maximale de 30 jours. Elles peuvent s’inscrire via le Portail européen de la jeunesse.

Un comité d’évaluation examinera les candidatures et sélectionnera les gagnants. Chaque participant aura droit à un financement de ses transports à hauteur de 260 € et devra prendre à sa charge ses autres frais de séjour.

Un quota des titres de transport offerts a été prévu pour chaque Etat membre, en fonction de la taille de sa population par rapport à celle de l’UE. La Belgique pourra obtenir 445 billets. L’opération DiscoverEU a été lancée en juin 2018, avec un budget initial de 12 millions €. Jusqu’ici, elle a permis à environ 30.000 jeunes de voyager dans toute l’Europe.