Une plainte pour brutalité policière envers un Aborigène déposée en Australie

Une plainte a été déposée mercredi auprès de la Commission australienne des droits de l’Homme au sujet d’un Australien aborigène blessé à la tête par un agent de police – des faits maquillés par la suite. Ce cas met en lumière les violences policières et discriminations raciales envers les Indigènes en Australie. Patrick Cumaiyi, résidant dans la communauté isolée de Wadeye au nord de l’île-continent, a été escorté en novembre 2016 par la police en avion vers Darwin, capitale de l’Etat du Territoire du Nord, pour y être jugé dans un cas de violence domestique.

Une dispute a éclaté avec les forces de l’ordre et le trentenaire a été frappé à la tête par un agent de police puis traîné sur le tarmac de la piste aérienne, sous les yeux de plusieurs témoins, rapportent le média public australien ABC et le New York Times (NYT).

L’homme a été traité pour une fracture crânienne, mais la brutalité policière a été maquillée dans les documents médicaux et policiers présentés au système judiciaire, relève le NYT. Ceux-ci ont attribué les blessures à un incident survenu le lendemain, quand l’homme a tenté de s’échapper d’une voiture de police censée l’acheminer à Darwin, en sautant du véhicule en route à 80km/h et se blessant.

Après la première altercation dans l’avion, la police avait estimé que l’homme était apte à rester en détention. Un médecin, démis de ses fonctions depuis lors, a indiqué à ABC, sous couvert de l’anonymat, que « dans n’importe quel service d’urgence en Australie, ces blessures multiples à la tête auraient été suivies d’un scanner du cerveau le jour même ». L’ancien docteur de Wadeye est convaincu que la fracture est survenue après l’incident dans l’avion, et non pas au cours de celui de la voiture.

Ses conclusions et les déclarations des témoins sur la piste aérienne sont au coeur de la plainte qui a été déposée mercredi auprès de la Commission australienne des droits de l’Homme, par l’avocat Stewart Levitt, qui représente M. Cumaiyi.

Pour l’avocat Levitt, ce cas est « un exemple de discrimination raciale qui est endémique ». Il déclare dans le NYT qu' »il semble y avoir eu un effort déterminé pour détourner toute attention d’une agression policière ».

Les Indigènes sont surreprésenté dans les prisons australiennes. Plus d’un quart de la population carcérale (28%) est identifiée comme indigène, alors que les Aborigènes ne représentent que 3% des Australiens.

