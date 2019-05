Trois suspects appréhendés après des coups de couteau lors d’une kermesse à Genk

Un homme de 18 ans a été blessé lors d’une attaque au couteau mardi soir pendant la foire à Genk. Le jeune homme a été blessé à la cuisse. Depuis lors, trois personnes ont été appréhendées. La police locale enquête sur les faits. Mardi vers 23h15, une bagarre a éclaté entre le garçon et cinq autres personnes. La victime a été menacée, battue et blessée avec un objet contondant. La police a été avertie et s’est rendue sur place, mais les cinq suspects avaient déjà pris la fuite. La victime a été transportée à l’hôpital pour être soignée.

Source: Belga