Municipales à Istanbul: enquêtes sur les « irrégularités » dénoncées par Erdogan

La police d’Istanbul a ouvert plus de 30 enquêtes après que le parti du président Recep Tayyip Erdogan eut dénoncé des « irrégularités » lors d’élections municipales remportées par l’opposition dans la mégalopole turque, ont rapporté jeudi les médias. Selon l’agence de presse étatique Anadolu, 32 enquêtes distinctes ont été lancées dans trois districts d’Istanbul et plus de 100 présidents de bureaux de vote et assesseurs ont été convoqués en tant que suspects pour être interrogés.

Les enquêtes ont été ouvertes après que le parti au pouvoir, l’AKP (islamo-conservateur), et son allié ultranationaliste MHP demandent l’annulation du vote. Ils dénoncent les « irrégularités » survenues selon eux à Istanbul lors des élections municipales du 31 mars dernier.

Ils accusent notamment des responsables de bureaux de vote d’avoir minimisé le nombre de voix remportées par leurs candidats ou d’avoir indûment comptabilisé comme nuls des votes valides.

Si la coalition formée par l’AKP et le MHP est arrivée en tête à l’échelle nationale, le parti du président Erdogan a subi un spectaculaire revers à Istanbul et Ankara, les deux plus grandes villes du pays que l’AKP et ses prédécesseurs contrôlaient depuis 25 ans.

L’annonce jeudi de l’ouverture de plusieurs enquêtes survient alors que le parti de M. Erdogan réclame la tenue d’un nouveau scrutin, une demande dénoncée par l’opposition comme un rejet de la volonté des urnes.

Le Haut-comité électoral (YSK), qui étudie depuis plusieurs semaines les recours extraordinaires déposés par l’AKP et le MHP, doit se réunir la semaine prochaine pour rendre sa décision.

Après plusieurs opérations de recomptage partiel des votes à Istanbul et Ankara, les autorités électorales ont remis le mois dernier leur mandat aux candidats vainqueurs de l’opposition.

A Istanbul, Ekrem Imamoglu, élu sous la bannière de plusieurs partis d’opposition, rejette les allégations d’irrégularités et accuse l’AKP d’être un « mauvais perdant ».

D’après les résultats de l’YSK, M. Imamoglu a remporté l’élection avec moins de 15.000 voix d’avance sur le candidat de l’AKP et du MHP, l’ex-Premier ministre Binali Yildirim. Soit une marge infime pour une ville de plus de 15 millions d’habitants.

