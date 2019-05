La Pro League dévoilera le calendrier de la prochaine saison le 1er juillet

La Pro League a annoncé jeudi qu’elle dévoilera les calendriers de la prochaine saison de Jupiler Pro League et de Proximus League le 1er juillet, soit deux semaines plus tard qu’à l’accoutumée. « Deux questions se posent après la victoire du FC Malines en Coupe de Belgique: qu’en est-il de la promotion en D1A et de la participation aux compétitions européennes? Cela dépendra de la décision des instances disciplinaires et de l’UEFA car il s’agit d’une de leur compétition. En ce qui concerne la Pro League, nous avons une assemblée générale lundi afin de décider ce que nous allons faire pour la finale entre le club issu des playoffs I et le vainqueur des playoffs II. Aujourd’hui (jeudi, ndlr), je peux déjà vous dire que nous dévoilerons les calendriers le 1er juillet », a expliqué Pierre Français, CEO de la Pro League, au cabinet du ministre de l’Intérieur Pieter De Crem.

La victoire malinoise mercredi en finale de Coupe de Belgique contre La Gantoise (1-2) pourrait en effet causer des problèmes de calendrier aux playoffs. En principe, le vainqueur de la Coupe dispute la phase de groupes de l’Europa League alors que le troisième des POI se qualifie pour le 3e tour préliminaire. Le quatrième des POI et le vainqueur des POII se disputent ensuite le dernier ticket européen (2e tour préliminaire de l’Europa League).

Cependant, Malines ne sait toujours pas s’il pourra disputer la D1A, et a fortiori l’Europe, la saison prochaine. En effet, les instances de l’Union belge de football (URBSFA) devront prendre une décision dans le dossier disciplinaire concernant le possible match arrangé dans la lutte pour la relégation de la saison passée dans lequel Malines est impliqué, comme Waasland-Beveren.

Si le ‘Kavé’ est reconnu coupable, le troisième des POI ira directement en poules de l’Europa League, le quatrième au 3e tour préliminaire et le cinquième défiera le vainqueur des POII. Cela pourrait permettre à Anderlecht et La Gantoise, respectivement 5e et 6e après six journées de POI, de sauver leur saison en tentant d’obtenir in extremis un ticket pour la scène continentale. Si cela devait se concrétiser, le match entre Buffalos et Anderlechtois à la Ghelamco Arena le 19 mai lors de l’ultime journée pourrait être déterminant.

Le nœud du problème se retrouve dans la programmation des événements. Le barrage européen entre le club issu des POI et le vainqueur des POII est prévu le 26 mai alors que les derniers interrogatoires dans le dossier malinois sont programmés le 28 mai, et ce malgré la procédure d’urgence. Une décision devra être rendue pour le 30 juin au plus tard, dernier jour officiel de la saison 2018-2019. Passé cette date, plus aucune rencontre de cet exercice ne pourra être disputée. Quant à la saison prochaine, un flou persiste quant à la division dans laquelle vont évoluer Malines et Waasland-Beveren.

