Dix mille personnes attendues au festival du film policier de Liège

La 13e édition du festival international du film policier de Liège se déroule en Cité ardente de jeudi à dimanche. Une soixantaine de films et séries ainsi qu’une vingtaine d’activités plongeant dans l’univers des énigmes et intrigues sont à l’affiche, a indiqué jeudi Cédric Monnoye, directeur général du festival. Le festival aura pour invité d’honneur l’une des plus grandes figures du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, qui devrait rejoindre la Cité ardente à l’occasion de l’hommage qui lui sera rendu à travers la diffusion de trois de ses films cultes (« A bout de souffle », « Le Doulos » et « Cent mille dollars au soleil »).

L’acteur américain Antonio Fargas, qui incarnait « Huggy les bons tuyaux » dans la série Starsky et Hutch, sera également invité par le festival dans le cadre de la nouvelle compétition consacrée aux séries policières. Les premiers épisodes de huit séries, majoritairement d’Europe, y seront présentés en exclusivité.

L’acteur français Jean-Pierre Castaldi sera le président du jury « séries ».

Huit longs métrages provenant d’Europe, d’Amérique et d’Afrique du Sud, seront présentés en compétition officielle.

Un jury composé de diverses personnalités du cinéma sera chargé de les départager pour décerner quatre trophées au meilleur film, au meilleur comédien, à la meilleure comédienne et au meilleur scénario.

Ces trophées ont été réalisés par l’artiste liégeois Anis Dargaa. Il s’agit de deux pistolets qui, une fois assemblés dans un support, représentent la tête d’un éléphant. « Cet animal incarne la force, la sagesse et la mémoire qui caractérisent aussi un policier », souligne l’artiste.

Le jury officiel sera notamment composé de l’actrice française Nathalie Baye, qui le présidera, de l’actrice française Odile Villemin (« Profilage ») ou encore de l’acteur français Stéphane Metzger (« Section de recherche »).

A côté des longs métrages et des séries, des films documentaires abordant des « sujets forts » ainsi que des courts métrages, qui seront diffusés lors de « La nuit sera courts », seront également en compétition. Des films hors compétition, dont des avant-premières, figurent également à l’affiche.

Parmi les autres activités du festival international du film policier de Liège, on peut citer la soirée des Breu-Gueules consacrée aux figurants du cinéma et qui sera parrainée par Jean-Luc Lemoine, des rencontres – notamment avec un dresseur d’animaux pour le cinéma -, un concours avec la participation des commerces du centre-ville ou encore la reconstitution d’un procès ayant marqué l’histoire judiciaire, à savoir celui d’une Liégeoise dite la veuve Becker.

Source: Belga