De la pluie pour le retour au travail

Le ciel sera partiellement à très nuageux jeudi, avec des périodes de pluie ou d’averses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). L’ouest sera touché en matinée, avant que les perturbations n’atteignent l’ensemble du pays l’après-midi. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu, surtout sur le centre et l’est de la Belgique. Le temps pourrait devenir plus sec en fin d’après-midi sur l’extrême ouest avec de plus larges éclaircies. Il fera entre 11 et 15 degrés. Le risque de quelques averses se maintiendra pendant la nuit mais elles seront moins fréquentes et soutenues. De la brume et des champs de nuages bas pourront limiter la visibilité sur le relief, prévient l’IRM. Les minima seront compris entre 3 et 8 degrés.

Vendredi sera partagé entre quelques éclaircies et de nombreuses périodes nuageuses. Quelques ondées se développeront par endroits, le risque sera plus élevé le long de la frontière française. Le mercure oscillera entre 8 et 14 degrés.

Les doudounes devront être ressorties des placards samedi: une poche d’air froid d’origine polaire transitera par la Belgique. Les températures seront comprises entre 3 et 10 degrés. De faibles gelées nocturnes seront à prévoir, surtout à l’est. Quelques rafales de vent de 50 à 60 km/h seront possibles.

Source: Belga