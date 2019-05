David Goffin sort Joao Sousa, tenant du titre, et va en quarts de finale à Estoril

David Goffin s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis d’Estoril, épreuve ATP 250 sur terre battue dotée de 524.340 euros, jeudi au Portugal. Le numéro un belge, 25e mondial, s’est imposé en deux sets 6-3 et 6-2 en 1 heure et 20 minutes face au Portugais Joao Sousa, 30 ans, 51e mondial et tenant du titre Seul Belge en lice sur la terre battue portugaise, le Liégeois, tête de série numéro 4, était exempté du premier tour. Jeudi, il n’a pas éprouvé de problèmes face au Portugais, tenant du titre. Goffin s’est imposé sur la première de ses deux balles de match, sur le service de son adversaire, qu’il a battu une cinquième fois en six confrontations.

David Goffin affrontera en quarts de finale soit le Tunisien Malek Jaziri (ATP 75) soit l’Argentin Leonardo Mayer (ATP 62). C’est le deuxième match gagné sur terre battue cette saison par le Liégeois. Il avait battu l’Argentin Guido Andreozzi au 1er tour du Masters 1000 de Monte-Carlo avant d’être éliminé au tour suivant par le Serbe Dusan Lajovic. Il avait ensuite été sorti dès son entrée en lice au 2e tour au tournoi de Barcelone.

Source: Belga