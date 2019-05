La Région wallonne gère elle-même, depuis le 1er janvier 2019, les allocations familiales versées aux familles des enfants résidant sur son territoire. À partir du 1er janvier 2020, un nouveau système sera mis en place. Celui devrait être profitable aux familles de demain mais suscite toutefois quelques réserves.

C’est l’un des plus gros transferts de compétence que la Belgique ait connu: en vertu de la sixième réforme de l’État, les Régions ont récupéré la gestion des allocations familiales. Ce portefeuille devrait peser pour près de 15% du budget wallon, à plus de 2 milliards € par an. C’est aussi un coup de pouce pour les petites familles de demain, qui vont voir les aides revalorisées.

Le nouveau système se veut plus simple. Jusqu’ici, une famille recevait 95,8 € par mois pour le premier enfant, puis 177,3 € supplémentaires pour le second, et 264,7 € supplémentaires pour le troisième. Désormais, le montant sera de 155 € par mois pour chaque enfant, auxquels il faudra ajouter les éventuels correctifs sociaux.

En pratique, à partir de trois enfants nés en 2020, le nouveau système sera donc moins avantageux que l’ancien, et les parents devront un peu plus y mettre de leur poche. A contrario, pour les familles d’un ou deux enfants nés en 2020, le nouveau système est plus avantageux (155 € pour un enfant plutôt que 95,8 €, et 310 € pour deux enfants plutôt que 272 €). «Cela représente un bonus conséquent pour les enfants qui vont naître dans le nouveau système», se félicite-t-on au cabinet de la ministre wallonne en charge de l’Action sociale, Alda Greoli (cdH).

Le bien-être des #familles est notre priorité : allocations familiales revalorisées, création de places d'accueil pour la petite #enfance, soutien parental,…Notre mobilisation continue!#JournéeDesFamilles https://t.co/0bhSRD2H4o pic.twitter.com/LQGFLJzNaA — Alda Greoli (@AldaGreoli) May 14, 2018

Des familles se sentent pénalisées

Mais quid des enfants nés avant l’entrée en vigueur du nouveau système ? Ils relèveront de l’ancien système d’aides, et cela ne réjouit pas tout le monde. «La famille d’un enfant né fin 2019 touchera beaucoup moins pour assurer l’éducation de son enfant que ses voisins devenus parents début 2020», constate une future maman. «Un écart de 60 € par mois pendant 18 ans, cela représente près de 13.000 €, ça n’est pas négligeable…» A titre de comparaison, on retiendra que le coût d’une année d’éducation dans le supérieur est estimé entre 8.000 et 12.000 € par la Fédération des étudiants francophones.

De leur côté, les familles dont le premier enfant est né dans l’ancien système et le second dans le nouveau auront aussi un manque à gagner (ils continueront à recevoir 95€ pour le premier enfant tandis que pour le second, le montant s’élèvera à 155 € au lieu des 177,3€ de l’ancien système).

«Ce système ne lèse personne»

La Ligue des familles est consciente du problème. «On plaidait pour que les familles basculent automatiquement dans le système qui leur est le plus avantageux, comme c’est le cas à Bruxelles. Mais pour des raisons budgétaires, cette option n’a pas été retenue par le gouvernement wallon», déplore Amélie Hodsey-Radoux, du service d’études de l’organisation. Ecolo avait pointé du doigt ce problème pendant les discussions qui ont mené à la réforme, sans parvenir à convaincre les autres partis.

Au cabinet d’Alda Greoli, on relativise l’importance du problème. «On peut choisir de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Nous, ce que nous retenons, c’est que le nouveau système ne lèse personne. Il s’agit simplement d’un bonus à venir pour ceux qui auront des enfants à partir de 2020. On peut toujours pointer du doigt la différence que cela représente entre un enfant né juste avant la date d’entrée en vigueur et un autre né juste après… Mais comme pour toute réforme, il fallait bien fixer une date d’entrée en vigueur.»

Reste à voir comment la différence de traitement sera acceptée par les parents concernés. Le conseil d’État avait émis une réserve sur ce traitement différencié, obligeant le gouvernement wallon à défendre son choix, et signant la fin du débat politique sur la question. Plusieurs parents pourraient toutefois porter l’affaire en justice une fois la réforme entrée en vigueur.

Ecolo et PTB veulent revoir le système La réforme des allocations familiales vient d’être votée, et PS, MR, et cdH ne souhaitent pas rouvrir le débat, notant l’évolution positive offerte par la réforme pour les enfants qui naitront après le 1er janvier 2020. Chez Ecolo, on se dit toutefois inquiet de la situation des familles qui auront un enfant né dans l’ancien système, et un enfant né dans le second. «Ils sont à chaque fois dans le moins bon des systèmes», déplore le député wallon Mathieu Daele. «Nous plaidons pour la mise en place d’un système compensatoire pour ces familles. Ça sera sur la table des négociations en cas de participation des écologistes au prochain gouvernement wallon.» Au PTB, on plaide pour une refédéralisation du système. «Il ne doit pas y avoir de traitement différencié entre deux enfants belges», souligne son porte-parole, Germain Mugemangango. «De plus, ce système va poser de sacrés problèmes au niveau administratif: imaginez le cas d’une famille qui déménage de Bruxelles vers la Wallonie, des familles séparées et recomposées…»