Guillaume Canet se confie sur « l’ambiance un peu compliquée » dans son foyer

A l’occasion de la sortie du film « Nous finirons ensemble », Guillaume Canet a livré quelques détails sur sa vie privée.

Neuf ans après la sortie du film « Les Petits Mouchoirs », Guillaume Canet revient avec « Nous finirons ensemble », la suite de son film à succès. Un moment que le réalisateur a de nouveau partagé avec sa partenaire Marion Cotillard. « Mon amour merci! Je suis si fière de ce filme t de toi! Je me sens si chanceuse de faire partie de ce film, de tes films et de cette bande en particulier! », s’est exprimée l’actrice sur Instagram rendant ainsi hommage au travail de Guillaume Canet.

Une histoire qui a d’ailleurs inspiré le réalisateur comme il l’a confié à Paris Match: . «Elle [la fin du film, ndlr] nous symbolise, Marion et moi, avec nos deux enfants. Et puis nous avons été amis pendant douze ans avant de passer à autre chose», explique le père de deux enfants, Marcel et Louise qu’il a eu avec l’actrice. «Parfois, elle me dit : ‘en l’état de ce scénario, ne compte pas sur moi’. Marion pense toujours que je peux faire mieux, elle me pousse à être encore plus exigeant. J’ai une chance extraordinaire», rajoute ce dernier.

Une ambiance particulière

Malgré cette grande complicité, l’acteur s’est laissé aller à quelques confidences: «Si j’ai chaque fois eu envie de tourner avec elle depuis que l’on est ensemble, c’est parce qu’elle est une actrice fascinante. Elle a un truc assez hallucinant pour un metteur en scène : elle donne sans compter et sans juger. (…) Elle se fond dans les personnages, s’imprègne du film. C’est un bonheur énorme de la filmer. Et puis, je l’emmerde tellement quand je tourne, en ramenant mes angoisses à la maison, mieux vaut qu’elle fasse partie du casting, au moins elle est concernée !»

L’acteur rajoute que quelques fois l’ambiance peut cependant être un « peu compliquée » à la maison à cause de ce métier hors du commun. « Quand on se prend la tête au petit-déjeuner et que je m’enferme pour écrire un film dans lequel elle est censée jouer, il vaut mieux se dire : ‘vas-y, bosse comme si rien ne s’était passé. Ça ira mieux ce soir !' », raconte-t-il. Un métier qui ne semble d’ailleurs pas plaire à leur fils de huit ans, Marcel, qui n’apprécie pas trop le fait que ses parents soient acteurs: « Pour l’instant, il ne veut voir aucun de nos films », rajoute Guillaume Canet.