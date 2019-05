Certains sont prêts à tout pour avoir un corps de rêve. Un hôpital thaïlandais a bien compris le truc et propose une chirurgie particulière à tous ceux qui désirent développer leurs abdos.

Votre summer body est-il prêt pour l’été? Si non, l’hôpital Masterpiece de Bangkok a peut-être la solution. Ce dernier propose une opération chirurgicale pour graver vos abdos. L’opération est généralement plutôt classique et consiste à insérer du silicone dans l’abdomen des patients. À Bangkok, cependant, vos abdos sont littéralement « gravés » en retirant de la graisse de votre abdomen. Cette opération permettrait un résultat « instantané » et « sans effort. »

Dans une interview à Coconuts Thailand, un chirurgien de l’hôpital affirme que de « 20 à 30 personnes » demandent annuellement cette opération qui coûte 3.400€. Selon lui, le processus est « sans douleur » et le résultat est « plus naturel » qu’avec une opération classique. Il explique que la plupart des patients qui passent sur le billard sont des adeptes de sport qui désirent des résultats plus rapides.

C’est notamment le cas d’Ome Pangpaparn, un influenceur avec plus de 274.000 abonnés sur Instagram. Il explique avoir eu recours à la chirurgie car les résultats provenant de ses efforts sportifs n’étaient pas suffisants. « Je fais ce que je peux. Mais je laisse les docteurs s’occuper de ce que je ne peux pas transformer. Je pense que cette opération va m’apporter beaucoup de joie, » se réjouit-il.