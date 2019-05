Charlize Theron fait des confidences sur sa vie sentimentale

En promo pour son film « Séduis-moi si tu peux », Charlize Theron a abordé sa vie sentimentale.

Mère célibataire de deux enfants, adoptés en 2012 et 2015, Charlize Theron n’en est pas moins à la recherche de l’amour. Séparée de Sean Penn depuis 2015, la star oscarisée pour son rôle dans ‘Monster’ s’est confiée sur sa vie sentimentale.

Alors qu’on lui a attribué de fausses relations avec Brad Pitt et Alexander Skarsgard, cette dernière s’est confiée dans le Stern Show a propos de sa vie sentimentale. « Oui, je vois quelqu’un. Je ne suis pas amoureuse… Je veux être claire, j’ai éduqué deux enfants en bas âge et la vie devient très prenante. Ils ont besoin de moi pour tout, et je suis une mère célibataire. » « Je voulais devenir maman. Alors j’en profitais. Maintenant, ma plus petite prend soin d’elle même. J’ai un peu plus de temps », rajoute celle-ci.

.@Sethrogen doesn’t know who to set @CharlizeAfrica up on a date with, but after working with her on @LongShotMovie there’s one thing he is sure of: “I don’t think you’re the problem,” he told his co-star.

Watch more from their interview with @HowardStern on the @SIRIUSXM app! pic.twitter.com/79Aj8DkspF

— Stern Show (@sternshow) 30 avril 2019