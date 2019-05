WTA Rabat – Greet Minnen et Alison Van Uytvanck éliminées en quarts de finale du double

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck ont été éliminées mercredi en quarts de finale (2e tour) du tournoi de tennis WTA International de Rabat, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars. Le duo belge s’est incliné 6-1, 7-6 (7/2) en 1 heure et 25 minutes face la paire tête de série N.1 formée par les Espagnoles Maria Jose Martinez Sanchez et Sara Sorribes Tormo. Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 52/N.8) s’était qualifiée pour les quarts de finale du simple en battant 6-4, 6-0 au 2e tour l’Américaine Varvara Lepchenko (WTA 149).

En quarts de finale, Alison Van Uytvanck affrontera Ysaline Bonaventure (WTA 122), qui a de son côté sorti la Slovène Tamara Zidansek (WTA 67) en trois sets 6-4, 2-6 et 6-3.

Greet Minnen (WTA 154) avait été éliminée au dernier tour des qualifications.

Source: Belga