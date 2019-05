WTA Rabat – Elise Mertens en quarts de finale

Elise Mertens poursuit sa route au tournoi WTA de Rabat, dont elle est la tenante du titre. Mercredi, la Limbourgeoise, 18e joueuse mondiale et tête de série N.1, s’est facilement qualifiée pour les quarts de finale de cette épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars. Elle s’est imposée 6-4, 6-0 en 1 heure et 21 minutes face à la Serbe Ivana Jorovic (WTA 99), qu’elle rencontrait pour la première fois. En quarts de finale, Elise Mertens va croiser la route de la Grecque Maria Sakkari (WTA 51), 6e tête de série, qui a battu de son côté la Bulgare Isabelle Shinkova (WTA 215) sur un double 6-4.

Ce sera la sixième rencontre entre Mertens et Sakkari, toutes deux âgées de 23 ans. La Belge a battu la Grecque à trois reprises, mais Sakkari avait gagné le dernier duel entre les deux joueuses, en 2016 à l’Open d’Australie.

Il y a aura trois Belges en quarts de finale. Ysaline Bonaventure (WTA 122) et Alison Van Uytvanck (WTA 52) ont validé mercredi leur billet pour les quarts. L’une d’entre elles sera dans le dernier carré, puisqu’elles seront opposées dans un duel belgo-belge.

Source: Belga