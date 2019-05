Un alpiniste népalais meurt dans l’ascension du sixième plus haut sommet du monde

Un alpiniste sherpa népalais est décédé lors de l’ascension du sixième plus haut sommet du monde, le Cho Oyu, a indiqué mercredi un tour-opérateur. Il s’agit de la première mort de la saison d’alpinisme dans l’Himalaya. Phujung Bhote, membre d’une équipe de cordistes à Cho Oyu, a glissé et est tombé dans une crevasse lundi, a expliqué l’organisateur de l’expédition Murari Sharma.

« Lui et quatre autres sherpas fixaient des cordes pour l’expédition, qui inclut des alpinistes d’Allemagne et des Etats-Unis », a-t-il précisé. L’équipe a tenté de retrouver le corps qui était tombé 50 mètres plus bas mais en vain en raison du mauvais temps.

Les grimpeurs commencent leur expédition de la montagne voisine de l’Everest, qui culmine à 8.188 mètres, depuis le côté tibétain, plus facile, a encore dit M. Sharma.

Des centaines de grimpeurs tentent l’ascension de l’Everest et d’autres sommets de l’Himalaya durant la saison qui court entre avril et mai.

Le Népal a délivré des autorisations à 375 alpinistes qui vont tenter de grimper au sommet de l’Everest, le plus haut du monde.

Chaque année, un petit nombre d’alpinistes meurt durant l’ascension.

Source: Belga