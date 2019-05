Présence équilibrée de femmes et d’hommes garantie dans le prochain gouvernement wallon

Le décret spécial porté par Ecolo visant à garantir la présence d’un tiers de femmes et d’un tiers d’hommes au sein du prochain gouvernement wallon a été adopté à l’unanimité dans la nuit de mardi à mercredi en séance plénière du parlement régional. « Les femmes représentent plus de 50% de la population. Or, cette réalité ne se retrouve pas dans la représentation politique. Le vote de ce mardi va améliorer la représentativité au sein du prochain gouvernement wallon », s’est réjouie la députée Ecolo Hélène Ryckmans.

Le gouvernement wallon actuel compte deux femmes pour cinq hommes.

Source: Belga