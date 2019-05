Namur: Jean-François Lenoir présente ses excuses à Dorothée Klein mais tempère ses propos

Après avoir présenté mardi ses excuses à son homologue du cdH Dorothée Klein, l’ex-conseiller communal du PTB namurois, Jean-François Lenoir, a tenu à expliquer ses propos mercredi. Selon lui, c’est avant tout la vidéo qu’il a commentée sur sa page Facebook qui était sexiste, même s’il regrette ses déclarations. « Amusante la pseudo-polémique du jour suite à mon commentaire – piquant je le ne nie pas – concernant une vidéo du cdH où deux candidates se dandinent avec un carton électoral de M. Prévot », a-t-il déclaré. « Une plainte a été déposée, tant mieux », a-t-il ajouté. « Je défendrai mon point de vue, tant mieux à nouveau. Car faire danser deux femmes derrière la pancarte d’un homme, pour moi c’est limite. »

Mardi, le conseiller communal démissionnaire avait aussi fait référence à sa maladie, à savoir un trouble dissociatif de l’identité. Selon lui, comme l’avait expliqué le PTB, c’est ce qui expliquerait son dérapage.

« Oui, ces derniers mois et semaines ont été durs’, a-t-il expliqué. « Et oui, pour ces raisons, j’ai besoin de prendre du recul dans bien des domaines pour me recentrer sur moi et prendre soin de mes proches. (…) Trouver un équilibre à la suite d’un vécu violent est un combat quotidien: celui de tenter de pouvoir vivre sereinement », a-t-il encore souligné.

C’est lundi que Jean-François Lenoir a visé personnellement et publiquement Dorothée Klein sur sa page Facebook. En partageant une vidéo du cdH, il a alors laissé entendre que celle-ci se « prostituait » pour aider le président du cdH et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, dans sa campagne pour les élections fédérales.

Dans la foulée, le PTB a indiqué que son conseiller souffrait de troubles psychologiques et avait déjà décidé de démissionner avant même « ses déclarations inadmissibles ». Raison pour laquelle il était absent du dernier conseil communal.

De son coté, Dorothée Klein a porté plainte et a saisi l’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, a rapporté le cdH, qui souhaite se constituer partie civile.

Source: Belga