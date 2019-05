L’inhumation dans un linceul bientôt autorisée en Wallonie

Le Parlement de Wallonie réuni en séance plénière a adopté à l’unanimité, dans la nuit de mardi à mercredi, la proposition de décret actualisant la législation en vigueur afin de permettre l’inhumation de dépouilles en pleine terre, dans une enveloppe d’ensevelissement, à l’instar de ce qui se fait déjà en Flandre depuis le début des années 2000 et à Bruxelles plus récemment. Ce texte fait suite à l’adoption, en février dernier, du décret relatif aux funérailles et aux sépultures qui a largement consacré l’importance du respect des dernières volontés du défunt, ainsi que la préservation de la salubrité des opérations entourant la manipulation des dépouilles.

Certains citoyens souhaitent en effet, notamment pour des raisons religieuses dans les cultes israélite et musulman, que leur dépouille soit placée dans un linceul.

« Cette proposition consensuelle répond à une préoccupation de société mais aussi à un allègement de la charge de travail des fossoyeurs », a commenté Fabian Culot (MR), l’un des parlementaires à l’origine de la proposition.

Le texte a été approuvé à l’unanimité.

Source: Belga