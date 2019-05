Les mouvements verts et de gauche exigeront mercredi à Londres une « urgence climatique »

Des groupes de gauche et défenseurs de l’environnement prévoient un rassemblement commun mercredi dans le centre de Londres pour presser le gouvernement britannique à « déclarer une urgence climatique ». Ces protestations viennent en soutien à une motion du parti travailliste d’opposition qui demande au parlement britannique mercredi de faire du Royaume-Uni le premier pays au monde à déclarer une urgence climatique.

Les groupes rassemblent les activistes d’Extinction Rebellion, Greenpeace et Momentum, un mouvement de gauche apportant son soutien au chef du parti travailliste Jeremy Corbyn.

« Des ouragans dans les caraïbes aux incendies de forêts à Saddleworth Moor (dans le nord de l’Angleterre, NDLR), le changement climatique dévaste des communautés dans le monde », affirment les groupes.

« Nous faisons face à un bouleversement climatique et notre gouvernement refuse de reconnaitre que ce qui lui fait face », déclarent-ils.

Extinction Rebellion a organisé près de deux semaines de manifestations en Angleterre et dans diverses villes dans le monde, bloquant plusieurs routes dans le centre de Londres. La police a détenu plus de 1.000 manifestants, distribuant aussi des amendes à une douzaine d’autres.

Source: Belga