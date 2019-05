Le mois d’avril était assez doux, sec et ensoleillé

Le mois d’avril a été « assez doux, sec et ensoleillé », selon le bilan climatologique mensuel de l’Institut royal météorologique (IRM) communiqué mercredi. En avril, ne te découvre pas d’un fil: l’adage ne s’est pas toujours vérifié cette année, le mois ayant été plutôt doux. Pendant la première partie du mois, les températures ont tout de même oscillé autour des valeurs normales à Uccle. Mais du 16 au 26 avril, les températures journalières moyennes, maximales et minimales, ont systématiquement dépassé les normales. Les derniers jours du mois ont été plus frais.

Dans son ensemble, avril était un peu plus chaud que la moyenne, avec une température moyenne de 11°C, contre 9,8°C. La température maximale la plus élevée du pays a été atteinte le 22 avril à Begijnendijk avec 27,4°C tandis que la plus basse était de -6°C à Givry (Bertogne) le 14 avril.

Avril fut assez sec, avec seulement 36 mm de précipitations tombés en 8 jours à Uccle, contre une moyenne normale de 51,3 mm en 15 jours. Les moyennes régionales des quantités de précipitations ont toutes été inférieures aux valeurs normales.

Le soleil était également de la partie, avec durée totale d’insolation de 200 heures et 49 minutes à Uccle, contre une normale de 158 heures et 58 minutes.

La vitesse moyenne du vent fut également inférieure à la normale, avec 3,3 m/s, contre 3,7 m/s normalement. Aucune vitesse de vent de 100 km/h ou davantage n’a en outre été mesurée dans le pays.

Les valeurs normales sont des moyennes calculées sur la période 1981-2010, précise l’IRM.

