Le conseil communal de la Ville de Namur sera diffusé en direct sur son site internet

Le conseil communal de la Ville de Namur devrait être diffusé en direct sur son site internet à partir du 27 juin, a indiqué mercredi son porte-parole, Benoît Demazy, confirmant une information de la Dernière Heure. Un premier test sera réalisé lors du prochain conseil communal, le 16 mai. Si celui-ci est concluant, chaque séance sera par la suite retransmise en direct sur www.namur.be.

Les citoyens pourront ainsi suivre les débats, les votes et donc mieux comprendre la politique de leur commune. M. Demazy précise également qu’il sera possible de visionner à nouveau chaque conseil à tout moment après publication.

Plusieurs partis avaient inscrit la diffusion du conseil communal en direct dans leurs programmes lors des dernières élections. Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, avait lui-même indiqué qu’il s’agissait d’une nécessite dans une optique de transparence et de bonne gouvernance.

Source: Belga