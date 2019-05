FIBA Europe Cup – Sassari remporte la FIBA Europe Cup

Les Italiens du Dinamo Sassari ont remporté la FIBA Europe Cup de basket (messieurs) mercredi. Déjà vainqueurs 89-84 au match aller, les Sardes se sont de nouveau imposés 79-81 sur le parquet des Allemands de Wurzburg en finale retour. Dyshawn Pierre (19 points et 7 rebonds) a été le plus prolifique des joueurs de Sassari, mais le meilleur marqueur de la rencontre se trouve dans les rangs allemands: Skyler Browlin (20 points).

C’était la 4e édition de cette compétition européenne, la moins cotée sur le marché. Sassari succède à Francfort (2016), Nanterre (2017) et Venise (2018) au palmarès.

Source: Belga