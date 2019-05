Des commerçants formés pour l’accueil d’expatriés chinois

Le Syndicat neutre pour indépendants et plusieurs associations de commerçants en Wallonie ont mis sur pied le programme « Welcome Chinese », destiné aux communes amenées à accueillir des familles d’expatriés chinois dans le cadre de l’implantation d’entreprises, annonce le SNI mercredi. Du China-Belgium Technology Center à Louvain-la-Neuve à l’arrivée d’Alibaba à Liège en passant par Thunder Power à Charleroi, la Wallonie verra prochainement s’implanter de nouvelles entreprises chinoises et accueillera, avec elles, dans un premier temps, environ 2.800 familles de l’Empire du milieu.

« Si les commerçants locaux veulent capter ce type de clientèle à haut pouvoir d’achat, ils doivent savoir ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour ‘commercer’ avec les Chinois. Savoir qu’ils sont attendus, permettra aux expatriés de se sentir accueillis et aussi sortir de l’isolement qu’ils ressentent souvent en arrivant dans nos villes », souligne le SNI.

Concrètement, les commerçants des villes concernées pourront suivre trois modules de formations, à l’issue desquels ils recevront une attestation visant à obtenir un label de la Région à apposer sur leur vitrine. La première séance se déroulera jeudi à Liège et vendredi à Wavre.

