Croky Cup – Un des pires jours dans la carrière de Jess Thorup, entraîneur gantois défait en finale

Jess Thorup s’est montré très déçu après la défaite des siens contre le FC Malines (1-2), mercredi après-midi en finale de la Coupe de Belgique. Les Gantois, sixièmes et derniers de playoffs I, ont loupé l’occasion de se qualifier directement pour les poules de l’Europa League en perdant contre les champions de D1B. « C’est peut-être bien un des pires jours de ma carrière », a déclaré l’entraîneur danois en conférence de presse. « J’avais cette rencontre en tête depuis longtemps, je voulais absolument ramener ce trophée au club mais nous revenons les mains vides. »

C’est la première fois depuis la saison 2014-2015 que les Gantois ne disputeront pas de compétition européenne. « Nous avions une belle opportunité de sauver notre saison et nous qualifier pour la phase de groupes de l’Europa League mais nous avons échoué. »

En difficulté en playoffs I, avec un bilan peu reluisant d’un point sur dix-huit, les Gantois défieront le Club de Bruges dimanche (18h) à la Ghelamco Arena. « Nous devons tout donner sur les quatre derniers matches. Peut-être que la cinquième place pourrait encore suffire pour décrocher un ticket européen », a ajouté Thorup en évoquant le cas de Malines. En effet, le ‘Kavé’ pourrait être privé d’Europe dans le cadre du dossier disciplinaire concernant le possible match arrangé dans la lutte pour la relégation de la saison passée dans lequel il est impliqué.

Alors que le ‘Malinwa’ fêtait la deuxième Coupe de son histoire, le Danois est allé devant le kop gantois. « J’ai présenté mes excuses. Ils étaient 20.000 supporters, venus avec 200 à 300 bus, et nous n’avons pas pu leur donner ce trophée alors qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient. Si c’est la crise? Il y a au moins un problème auquel nous devons remédier. Nous n’avons plus gagné depuis sept rencontres. »

Gand a pourtant ouvert le score peu après la demi-heure mais n’a pas pu tenir le score. « Nous avons eu des occasions pour l’emporter mais nous ne les avons pas concrétisées, c’est très décevant. Sans marquer, nous ne pouvons pas gagner. Cela n’enlève rien au mérite de l’adversaire, qui dispose d’un excellent gardien », a analysé Thorup.

« Le match s’est déroulé comme je l’avais imaginé: ils ont joué avec des longs ballons en direction d’Igor De Camargo et les joueurs autour de lui ont ensuite pris la profondeur. Ils n’ont pas créé beaucoup d’occasions mais sont parvenus à nous empêcher de jouer notre jeu. La dernière passe est trop peu souvent arrivée à destination. »

