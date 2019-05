Croky Cup – Les joueurs malinois au balcon de l’Hôtel de Ville

Des milliers de Malinois et autres supporters du Kavé se pressaient mercredi soir dans le centre de la ville, sur la Grand-Place, pour applaudir et acclamer leurs « champions », qui ont remporté dans l’après-midi la Coupe de Belgique de football face à La Gantoise. Le bus des joueurs est arrivé à l’Hôtel de Ville vers 19h00, où les héros du jour devaient dans un premier temps être reçus par le bourgmestre Bart Somers, avant d’apparaitre au balcon pour saluer le public. Il est prévu que la fête se déplace pour la soirée au stade AFAS, la maison des Sang et or, où une foule supplémentaire attendait aussi, vers 20h00, les joueurs de Wouter Vrancken.

Une fête, pour le titre en D1B ainsi que la Coupe, est prévue jusqu’à minuit.

Source: Belga