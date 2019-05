Consultation populaire régionale: le parlement wallon franchit une étape supplémentaire

Le Parlement de Wallonie a approuvé à la quasi-unanimité (67 voix pour; 5 abstentions), dans la nuit de mardi à mercredi, la proposition de décret réglant l’organisation de la consultation populaire régionale, ce qui constitue un pas supplémentaire dans la mise en œuvre du décret spécial instituant cette consultation populaire sur l’ensemble du territoire wallon. Première entité du pays à adopter le principe d’une « consultation régionale d’initiative citoyenne » après de longues années de tractations qui ont finalement permis de déboucher sur un compromis, la Wallonie a toutefois décidé d’encadrer strictement la procédure.

Ainsi, cette consultation ne pourra être organisée que si une majorité simple des parlementaires régionaux le décide ou si une partie significative de la population le demande.

Au moins 60.000 signatures – par voie papier ou électronique – de citoyens belges et étrangers résidant en Wallonie, âgés de 16 ans au moins et ne faisant l’objet d’aucune condamnation, avec au minimum 2% de la population dans la majorité des cir­conscriptions électorales définies pour les élections régionales, seront ainsi nécessaires pour lancer le processus.

Après avoir pu consulter une brochure explicative et neutre rédigée par des experts, la population sera amenée à répondre « oui » ou « non » à des questions portant sur des compétences régionales.

Les question dérogeant aux obligations internationales de la Belgique, celles relatives aux institutions wallonnes, nécessitant une majorité des 2/3 au sein du parlement, celles sur les finances et le budget, les questions sur les personnes et relatives aux traités mixtes en cours de négociation seront quant à elles exclues.

Par ailleurs, les consultations ne pourront être organisées tant que la Cour constitutionnelle ne les a pas validées ni dans les 6 mois qui précèdent une élection régionale, fédérale ou européenne ainsi que pour le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux.

A la suite du vote de ce mardi, la première consultation populaire régionale pourrait être organisée en Wallonie dès la prochaine législature.

