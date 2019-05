Clauses environnementales, sociales et éthiques bientôt dans les marchés publics wallon

Réuni en séance plénière, le parlement wallon a approuvé à l’unanimité, dans la nuit de mardi à mercredi, le projet de décret modifiant une série de textes en vue d’insérer des clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics subsidiés par la Région wallonne. Les marchés publics pesant près de 40 milliards d’euros en Belgique, la consommation publique doit être utilisée comme levier d’un développement responsable, estiment les autorités régionales qui se sont engagées, depuis plusieurs années, à utiliser les marchés publics comme l’un des outils de la transition vers une société durable.

Dans ce cadre, le gouvernement wallon a décidé, afin notamment de généraliser l’utilisation des dispositifs anti-dumping et des clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics, de subordonner l’octroi des subsides régionaux au respect de certaines clauses sociales, environnementales et éthiques dans les marchés publics de travaux.

Cette décision nécessite toutefois des modifications dans la législation relative aux travaux subventionnés, modifications auxquelles le Parlement de WAllonie vient de donner son accord.

Source: Belga