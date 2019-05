Certificats verts – Le mécanisme destiné à mettre fin à la bulle des certificats verts approuvé en plénière

Le Parlement de Wallonie réuni en séance plénière a approuvé, dans la nuit de mardi à mercredi, le projet de décret introduisant un nouveau mécanisme de mobilisation destiné à financer à long terme l’obligation de service public d’achat des certificats verts par le gestionnaire de réseau de transport local. Ce texte apporte une solution « structurelle et durable, qui ne coûtera rien aux consommateurs et qui règlera définitivement le problème » du déséquilibre existant sur le marché des certificats verts, a rappelé durant les débats le ministre wallon de l’Energie, Jean-Luc Crucke.

Présenté par la coalition MR-cdH à la mi-septembre, le mécanisme approuvé ce lundi en commission et ce mardi en séance plénière prévoit notamment que le financement de la dette liée au système – dont, selon le ministre Crucke, « les risques sont aujourd’hui connus et maîtrisés » – soit assuré par BNP Paribas Fortis via la création d’un véhicule spécial chargé de racheter les certificats verts excédentaires à Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension en Belgique, et de les annuler. L’opération sera financée par l’émission d’emprunts obligataires flanqués d’un label « vert », et remboursée grâce à la surcharge Elia que devront encore payer pendant 20 ans les consommateurs wallons par l’intermédiaire de leur facture d’électricité, ce qu’ont notamment pointé PS et Ecolo.

Source: Belga