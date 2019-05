Audi Hockey League – Playdowns – L’Antwerp reste en DH, le Braxgata prêt à y rester aussi

Grâce au partage 2-2 réalisé au Daring mercredi lors de la 5e et avant-dernière journée des playdowns d’Audi Hockey League, l’Antwerp est assuré de se maintenir en Division d’Honneur la saison prochaine. Face à une équipe déjà reléguée en D1, le Braxgata a de son côté soigné sa différence de but, s’imposant 0-8 au White Star, tenant le bon bout pour conserver lui aussi sa place parmi l’élite. Les Molenbeekois, menés 0-2 à la mi-temps face à l’Antwerp, ont sans doute sauvé un point après la pause grâce à Hugo Genestet et Thomas Vander Gracht, mais auront mission impossible dimanche face au Braxgata afin d’éviter la dégradation. Derrière l’Antwerp, 11 points, le Braxgata possède désormais 10 unités mais, grâce à son score fleuve de mercredi à Evere, a l’avantage d’une différence de buts de + 14. Le Daring (7 pts) pointe trois unités derrière les Boomois, leurs futurs adversaires dimanche en clôture, mais compte 13 goals de retard au décompte différentiel.

Le White Star, qui n’a toujours pas inscrit la moindre unité au classement de cette poule pour le maintien, était déjà mathématiquement assuré de la descente depuis dimanche dernier.

Les Everois et vraisemblablement le Daring seront remplacés par Leuven, qui retrouvera la DH après un an de purgatoire, accompagné de soit Namur soit le Polo, à égalité de points avant la dernière journée de championnat en D1.

Source: Belga